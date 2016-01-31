أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"اليوم السابع": مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى"

Google+ Print
"اليوم السابع": مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى" "اليوم السابع": مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى"
تحت عنوان "مفاجآت جديدة فى استقالة السحيمى"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الاثنين تفاصيل وأسرار جديدة حول استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، وتأكيدات مصادر قضائية أن المستشار المستقيل، تعرض للتنبيه فى عهد الوزير محفوظ صابر وليس الوزير أحمد الزند، بخلاف ما ورد فى نص استقالته، بالإضافة إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو من تولى نقله إلى قنا وليس الزند.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

ـ مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى".. مصدر قضائى: المستشار تعرض للتنبيه فى عهد محفوظ صابر وليس الزند.. و"القضاء الأعلى" هو من نقله إلى قنا

ـ الفراعنة يعودون للزعامة الأفريقية لكرة اليد
>


>ـ يوم الآلام.. قطار يدهس سيارة نقل ويقتل 6 ويصيب 3 فى العياط.. 25 قتيلا و22 مصاباً فى تصادم 20 سيارة فى بنى سويف.. رعب بعد إصابة زوجين بالإيدز من الغسيل الكلوى فى كفر الشيخ

ـ القمة الأفريقية تعتمد مبادرتى حول الطاقة المتجددة.. الرئيس فى تقرير "تغير المناخ": الدول المتقدمة تدعم النامية بـ100 مليار دولار
>


>ـ مصدر أمنى : ما نشر فى قضية "أموال الداخلية" شائعات مغلوطة.. مدير الإنتاج الإعلامى بالداخلية سابقا: التحقيقات أثبتت إنفاق الأموال فى مساراتها الصحيحة

ـ مفاجأة.. أوباما يزور "مسجد إخوانى" بأمريكا
>


>ـ منظمة "UNIDO" الدولية تكرم أحمد أبو هشيمة

ـ قرار تعديل الجمارك ينهى فوضى استيراد السلع الاستفزازية
>


>ـ مشروع قانون "الجمعيات" يلغى "موافقة الأمن" على التمويل الأجنبى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة