"اليوم السابع": مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى"

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

تحت عنوان "مفاجآت جديدة فى استقالة السحيمى"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الاثنين تفاصيل وأسرار جديدة حول استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، وتأكيدات مصادر قضائية أن المستشار المستقيل، تعرض للتنبيه فى عهد الوزير محفوظ صابر وليس الوزير أحمد الزند، بخلاف ما ورد فى نص استقالته، بالإضافة إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو من تولى نقله إلى قنا وليس الزند.

ـ مفاجآت جديدة فى استقالة "السحيمى".. مصدر قضائى: المستشار تعرض للتنبيه فى عهد محفوظ صابر وليس الزند.. و"القضاء الأعلى" هو من نقله إلى قنا

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