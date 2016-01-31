مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ '

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء على خلفية أزمة ملعب مباراة القمة المقبلة.

وكان مقررا إقامة مواجهة التاسع من فبراير في برج العرب في الدوري المصري، لكن الزمالك يرفض خوض اللقاء في الملعب المذكور وطلب نقله للدفاع الجوي.

وقال منصور في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك يوم الأحد: "كنتم تريدون اللعب في استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.. وكنتم ممنوعين من برج العرب بسبب الهجوم الجماهيري على القوات المسلحة".

"نجحت اتصالاتي وحصلت على موافقة باللعب في الدفاع الجوي، فلماذا يا اتحاد الكرة ويا سيد عبد الحفيظ تفتعلون أزمة بدون لازمة".

وشدد "لو انطبقت السماء على الأرض لن ألعب في برج العرب، تستهلك خزائن الأندية وإرهاق لاعبيها بسبب السفر المستمر لبرج العرب".

وأضاف رئيس الزمالك "ماذا فعلت في برج العرب لكي تتمسك هكذا باللعب فيه؟ لا أريد أن أتحدث على المكشوف".

وتابع "وصلني خبر أن الأمين العام حصل على موافقة الفريق صدقي صبحي لأن يخوض الأهلي مبارياته في الدفاع الجوي.. فلا تفتعلوا معي أزمات لن تكونوا قادرين على ردعها".

وأتم "علاقتنا بالأهلي محترمة وأنا ملتزم بالملاعب التي وصلتني على الورق.. وإذا كان الأمر (بالمزاج) إذن فسنواجه الأهلي في اليمن أو ليبيا.. لن ألعب في برج العرب".

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