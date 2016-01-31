أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ '

Google+ Print
مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ ' مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ '

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء على خلفية أزمة ملعب مباراة القمة المقبلة.

وكان مقررا إقامة مواجهة التاسع من فبراير في برج العرب في الدوري المصري، لكن الزمالك يرفض خوض اللقاء في الملعب المذكور وطلب نقله للدفاع الجوي.

وقال منصور في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك يوم الأحد: "كنتم تريدون اللعب في استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.. وكنتم ممنوعين من برج العرب بسبب الهجوم الجماهيري على القوات المسلحة".

"نجحت اتصالاتي وحصلت على موافقة باللعب في الدفاع الجوي، فلماذا يا اتحاد الكرة ويا سيد عبد الحفيظ تفتعلون أزمة بدون لازمة".

وشدد "لو انطبقت السماء على الأرض لن ألعب في برج العرب، تستهلك خزائن الأندية وإرهاق لاعبيها بسبب السفر المستمر لبرج العرب".

وأضاف رئيس الزمالك "ماذا فعلت في برج العرب لكي تتمسك هكذا باللعب فيه؟ لا أريد أن أتحدث على المكشوف".

وتابع "وصلني خبر أن الأمين العام حصل على موافقة الفريق صدقي صبحي لأن يخوض الأهلي مبارياته في الدفاع الجوي.. فلا تفتعلوا معي أزمات لن تكونوا قادرين على ردعها".

وأتم "علاقتنا بالأهلي محترمة وأنا ملتزم بالملاعب التي وصلتني على الورق.. وإذا كان الأمر (بالمزاج) إذن فسنواجه الأهلي في اليمن أو ليبيا.. لن ألعب في برج العرب".

طالع أيضا

ثروت سويلم ردا على مرتضى: الأهلي مرغم على برج العرب.. والموضوع نهائي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع