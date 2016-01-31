ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب عملات خليجية بـ٢ مليون جنيه

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد من ضبط راكب مصرى حاول تهريب عدد كبير من العملات الخليجية من دبى بقيمة 2 مليون جنيه مصرى.

وصرح مصدر جمركى بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط الإماراتية القادمة مِن دبى اشتبه محمد عبد الوهاب فى الراكب المصرى وبعرض الأمر على سيد طارق مدير الحركة أيد الاشتباه فى الراكب وبتفتيش حقائبه عن طريق محمد رمضان مأمور الجمرك تم العثور على عدد كبير من العملات الكويتية والقطرية والسعودية والبحرينية بقيمة 2 مليون جنيه مصرى.

وبالعرض على إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، أمر عصام أنور مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب.