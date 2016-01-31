ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب عملات خليجية بـ٢ مليون جنيه

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد من ضبط راكب مصرى حاول تهريب عدد كبير من العملات الخليجية من دبى بقيمة 2 مليون جنيه مصرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وصرح مصدر جمركى بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط الإماراتية القادمة مِن دبى اشتبه محمد عبد الوهاب فى الراكب المصرى وبعرض الأمر على سيد طارق مدير الحركة أيد الاشتباه فى الراكب وبتفتيش حقائبه عن طريق محمد رمضان مأمور الجمرك تم العثور على عدد كبير من العملات الكويتية والقطرية والسعودية والبحرينية بقيمة 2 مليون جنيه مصرى.
وبالعرض على إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، أمر عصام أنور مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب.