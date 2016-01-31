أخبار السعودية اليوم.. توقيف 9 أمريكين فى السعودية بشبهة "الإرهاب"

اهتمت أخبار السعودية اليوم بإيقاف السلطات السعودية الأسبوع الحالى تسعة أمريكين يشتبه بصلاتهم "بالإرهاب".وأوضحت أن أربعة من الأمريكين اوقفوا الاثنين الماضى، والخمسة الباقين خلال الأيام الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن الموقوفين التسعة كانوا من ضمن 33 شخصا أوقفوا منذ مطلع الأسبوع.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بتصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى، بأن جريمة مسجد طوارئ عسير تمت بمساعدة جندى غدر بزملائه، وأنه تم القبض عليه.

وأضاف اللواء منصور التركى فى مؤتمر صحفى بالرياض: خليتا المونسية فى الرياض وضرما، دعمتا انتحارى مسجد الطوارئ فى عسير، موضحًا أن الموقوفة عبير الحربى خبأت الحزام الناسف تحت قدميها.

وركزت أخبار السعودية اليوم على رصد وزارة الداخلية السعودية مبلغ 7 ملايين ريال مكافآة لمن يساهم فى إحباط عملية إرهابية، كما رصدت مبلغ 5 ملايين ريال أخرى لمن يكشف عن خلية إرهابية، ومليون ريال لمن ينقل معلومات عن إرهابى.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بتصريحات وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، إنه تم التنسيق مع الخارجية التركية لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه نسق مع نظيرة التركى حول مناقشة ملف سوريا والعراق وفلسطين وعلى كيفية مواجهة الجماعات الإرهابية والتصدى للأعمال العدوانية الإيرانية فى شئون المنطقة وعدم احترمها لحسن الجوار.