علوش ممثل جيش الاسلام يعلن مشاركته فى محادثات جنيف

>قال محمد علوش المفاوض البارز بالمعارضة السورية وممثل جيش الاسلام اليوم الأحد إنه سيتوجه إلى جنيف للانضمام إلى وفده لاظهار أن السلطات السورية لا ترغب فى التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال علوش لرويترز "النظام غير جاد فى الحل لانه لم ينفذ أى إجراء من إجراءات حسن النوايا."

وأضاف "بات الآن من الضرورى الحضور إلى جنيف لأوضح للعالم من هو الإرهابى الذى دمر البلاد وهجّر أهلها بالوثائق والأرقام ولبيان جرائم أعضاء وفد النظام."

وتصنف الحكومة السورية وحليفتها روسيا جماعة جيش الاسلام أقوى الجماعات فى منطقة الغوطة الشرقية بدمشق على أنها جماعة إرهابية.

وجماعة جيش الاسلام من بين عدد قليل من جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية الممثلة فى اللجنة العليا للتفاوض التى شكلت فى ديسمبر الماضى للتفاوض باسم المعارضة. وسعت روسيا وسوريا لتوسيع فريق المعارضة وعبرا عن عدم رضاهما عن تشكيل الوفد المعارض.