أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لعلاج مرضى فيروس C

Google+ Print
بالصور.. محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لعلاج مرضى فيروس C بالصور.. محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لعلاج مرضى فيروس C
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية الحراك المجتمعى لتنفيذ مبادرة "البحيرة خالية من مرض فيروس سى عام 2018" وحشد جميع الطاقات والمساهمات لمؤسسات المجتمع المدنى والشركات والأفراد لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال توقيعه لبروتوكول التعاون مع المدير التنفيذى لصندوق تحيا محمد عشماوى لعلاج مرضى فيروس سى من أبناء المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة وإشراف وتمويل من الصندوق لعلاج المرضى غير القادرين وكذا إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للمرضى.

وأعلن محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت تبرعات بنحو 8 ملايين جنيه مساهمات من الشركات وأهل الخير خلال 6 أشهر من تاريخ إطلاق المبادرة لعلاج المرضى بالمجان.

وأضاف أنه تم تقديم العلاج لعدد 18 ألف مريض بالإضافة إلى تسجيل 12 ألف مريض آخرين فى قائمة الانتظار للعلاج على نفقة الدولة مشيرًا إلى دور بعض المعامل فى إجراء التحاليل بالمجان أوبنصف القيمة لغير القادرين.

كما أكد المحافظ أنه قد تم الاتفاق مع صندوق تحيا مصر على دعم المحافظة فى المشروعات التنموية المختلفة وخاصة فى مجالات تطوير العشوائيات وتوصيل المياه والمرافق للمناطق المحرومة.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة والعميد أكرم النشار المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر.

محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا (1)

محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا (2)

محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة