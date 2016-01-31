بالصور.. محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لعلاج مرضى فيروس C

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية الحراك المجتمعى لتنفيذ مبادرة "البحيرة خالية من مرض فيروس سى عام 2018" وحشد جميع الطاقات والمساهمات لمؤسسات المجتمع المدنى والشركات والأفراد لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال توقيعه لبروتوكول التعاون مع المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر محمد عشماوى لعلاج مرضى فيروس سى من أبناء المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة وإشراف وتمويل من الصندوق لعلاج المرضى غير القادرين وكذا إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للمرضى.

وأعلن محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت تبرعات بنحو 8 ملايين جنيه مساهمات من الشركات وأهل الخير خلال 6 أشهر من تاريخ إطلاق المبادرة لعلاج المرضى بالمجان.

وأضاف أنه تم تقديم العلاج لعدد 18 ألف مريض بالإضافة إلى تسجيل 12 ألف مريض آخرين فى قائمة الانتظار للعلاج على نفقة الدولة مشيرًا إلى دور بعض المعامل فى إجراء التحاليل بالمجان أوبنصف القيمة لغير القادرين.

كما أكد المحافظ أنه قد تم الاتفاق مع صندوق تحيا مصر على دعم المحافظة فى المشروعات التنموية المختلفة وخاصة فى مجالات تطوير العشوائيات وتوصيل المياه والمرافق للمناطق المحرومة.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة والعميد أكرم النشار المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر.



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