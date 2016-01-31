محافظ السويس يأمر بسرعة إصلاح وصيانة الطلمبات والمعدات الموجودة بقرية الشلوفة

زار اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس قرية الشلوفة بحى الجناين، تفقد خلالها محطة مياه بمنطقة الشلوفة بالقطاع الريفى بتكلفة 5.5 مليون جنيه وقدرتها الإجمالية للمحطتين 4000 متر مكعب مياه يوميا والتى تدعم المياه لمناطق الشلوفة الجديدة والسنوسى وأبوشحات وشندورة وأبوشيكو والقرى المجاورة لقرية الشلوفة .

وأكد المحافظ على مسئولى قطاع الصرف الصحى بالشركة القابضة سرعة إصلاح وصيانة الطلمبات والمعدات الموجودة بالمحطة خلال 48 ساعة حتى تعمل المحطة بكامل طاقتها، كما تفقد المحافظ محطة مياه غرب النفق لدعم قرى شباب الخريجين والألبان الجديدة بالمياه وقدرتها 10 آلاف متر مكعب يومى.

وقرر المحافظ سرعة مخاطبة وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب بتخصيص حصة إضافية من المياه من محطة غرب النفق الخاصة بجنوب سيناء بعد افتتاحها، لتدعيم المياه بالسويس، وتصل طاقة هذه المحطة 70 ألف متر مكعب يومى بعد التطوير بالإضافة إلى المحطة الجديدة الخاصة بمحافظة السويس والتى تبلغ طاقتها 10 آلاف متر مكعب يومى لتدعيم قرى شباب الخريجين.

وأكد الهياتمى على مدير الصحة بتوفير سيارة إسعاف لأهالى قرية الشلوفة وعمل دراسة سريعة للاستفادة بمبنى الأمومة والطفولة بهويس الشلوفة لمستشفى تخصصى لخدمة أهالى القرية، كما تفقد المحافظ مركز طب الأسرة بالقرية.

وشدد المحافظ على سرعة تحديد طبيب مقيم بالمركز لخدمة الأهالى بدلا من الذهاب إلى مدينة السويس، وقرر المحافظ منح عاملات المركز 800 جنيه تشجيعا لتميزهن فى العمل.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس حى الجناين بالتنسيق مع المتعدين على الأرض لإزالة تعدياتهم بسرعة ومحذرا حى الجناين من أى تأخير، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ملاعب مختلفة لتشجيع أبناء القرية على ممارسة الرياضة.

رافق المحافظ فى الجولة إبراهيم حسن رئيس حى الجناين والدكتور لطفى عبد السميع مدير عام الصحة وأيمن ربيع مدير عام القوى العاملة وعصام محمود رئيس قطاع السويس للصرف الصحى ومياه الشرب بالشركة القابضة وشكرى عبد المنعم مدير عام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومنى السويفى مدير عام الطرق والنقل وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية وأهالى المنطقة.

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