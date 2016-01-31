وفاة فتاة تناولت قرصا ساما لحفظ الغلال فى الدقهلية

لقت فتاة تدعى بسمة أ. ك" 20 سنة لا تعمل، ومقيمة بندر شربين، مصرعها فى ظروف غامضة بعد أن تناولت مادة سامة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بالحادث، وبسؤال والدة المجتى عليها أكدت أنه الضحية شعرت بالمرض فنقلتها إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وأضافت والدة المجنى عليها بأن العاملين بالمستشفى أكدوا أنها تناولت مادة سامة، عبارة عن قرص كيماوى سام يستخدم لحفظ الغلال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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