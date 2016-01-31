أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق دورة تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة بشركة مياه القناة

Google+ Print
انطلاق دورة تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة بشركة مياه القناة انطلاق دورة تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة بشركة مياه القناة
أعلن المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه انطلقت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بمستراستيورت روم المدير الإقليمى بمنطقة الشرق الأوسط، للتدريب على استخدام أحدث الأجهزة وكاميرات التصوير لشبكات الصرف الصحى تحت الأرض للخطوط الفارغة والمليئة، وذلك لمهندسى الدعم الفنى والتخطيط، فى إطار اهتمام الشركة بتنفيذ إستراتيجية تتضمن الأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة فيما يخدم الارتقاء بمنظومة العمل فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأشار المهندس سيد محجوب رئيس قطاع الدعم الفنى إلى أنه يأتى هذا التدريب من منطلق التعامل مع تطورات السوق فى استخدام أحدث تطوير وكيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة، والتى توفر الوقت والجهد، ومدة هذا التدريب يوم واحد بهدف تزويد مهندسى الشركة بكيفية استخدام الأجهزة الحديثة والتعامل معها، خاصة أنه منوط بالشركة التعامل مع الشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأن هذا متواكب مع ما ستشهده منطقة شرق القناة، حيث سيؤول للشركة تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365