انطلاق دورة تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة بشركة مياه القناة

أعلن المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه انطلقت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بمستراستيورت روم المدير الإقليمى بمنطقة الشرق الأوسط، للتدريب على استخدام أحدث الأجهزة وكاميرات التصوير لشبكات الصرف الصحى تحت الأرض للخطوط الفارغة والمليئة، وذلك لمهندسى الدعم الفنى والتخطيط، فى إطار اهتمام الشركة بتنفيذ إستراتيجية تتضمن الأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة فيما يخدم الارتقاء بمنظومة العمل فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأشار المهندس سيد محجوب رئيس قطاع الدعم الفنى إلى أنه يأتى هذا التدريب من منطلق التعامل مع تطورات السوق فى استخدام أحدث تطوير وكيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة، والتى توفر الوقت والجهد، ومدة هذا التدريب يوم واحد بهدف تزويد مهندسى الشركة بكيفية استخدام الأجهزة الحديثة والتعامل معها، خاصة أنه منوط بالشركة التعامل مع الشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأن هذا متواكب مع ما ستشهده منطقة شرق القناة، حيث سيؤول للشركة تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة.