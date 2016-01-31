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بالصور.. محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا ويحيل عمال نظافة للتحقيق

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بالصور.. محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا ويحيل عمال نظافة للتحقيق بالصور.. محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا ويحيل عمال نظافة للتحقيق
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية شوارع حى أول وثان طنطا للاطمئنان على حالة نظافة الشوارع وانتظام عمال النظافة فى رفع القمامة أول بأول، بدأ جولته بتفقد منطقة السوق المجمع للباعة الجائلين والمقام أمام محطة السكة الحديد.

ثم تفقد المحافظ شارع عثمان محمد وشارع كفر عصام وعلى بن أبى طالب بحى أول طنطا، وتلاحظ وجود تراكم قمامة، فأصدر توجيهاته برفع القمامة فورا، وتفقد شارع الفاتح ومنطقة سوق الجملة وتلاحظ وجود شادر فاكهة على الرصيف يعوق حركة مرور المشاة، فأصدر توجيهاته لرئيس حى أول طنطا بإزالتها على الفور لتيسير حركة المشاة بالشارع.

وأثناء تفقد محافظ الغربية لشارع على مبارك وشارع إسكندرية تلاحظ قصور من بعض عمال النظافة وإهماله فى العمل، فأصدر قرار بخصم 5 أيام من راتب عاملين بجهاز النظافة بحى أول طنطا.

وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ شارع سكة المحلة بحى أول طنطا ومدخل طنطا لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى به، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس حى أول طنطا.

جولة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (1)

جولة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (2)

جولة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (3)

جولة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (4)

جولة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (5)

جولة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (6)
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