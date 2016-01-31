أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الأنفلونزا الموسمية والوقاية منها" فى ندوة بقصر ثقافة طور سيناء

Google+ Print
"الأنفلونزا الموسمية والوقاية منها" فى ندوة بقصر ثقافة طور سيناء "الأنفلونزا الموسمية والوقاية منها" فى ندوة بقصر ثقافة طور سيناء
أقام قصر ثقافة طور سيناء ندوة بعنوان التثقيف الصحى عن الأنفلونزا الموسمية والوقاية منها، بحضور الدكتورة شهيرة موريس ومحمد حجاج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وأحمد سالم مدير ثقافة الطور وأميرة عبدالبارى مسئول الثقافة بقصر ثقافة الطور وعدد كبير من السيدات والعاملين بقصر الثقافة.

ناقشت الندوة أسباب الأنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منها وقامت الدكتورة شهيرة بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التى وجهت إليها من السيدات، وشددت على أن الوقاية خير من العلاج واهتمام السيدات بالنظافة المستمرة.

قصر ثقافة طور سيناء (1)

قصر ثقافة طور سيناء (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365