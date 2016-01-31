"الأنفلونزا الموسمية والوقاية منها" فى ندوة بقصر ثقافة طور سيناء

أقام قصر ثقافة طور سيناء ندوة بعنوان التثقيف الصحى عن الأنفلونزا الموسمية والوقاية منها، بحضور الدكتورة شهيرة موريس ومحمد حجاج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وأحمد سالم مدير ثقافة الطور وأميرة عبدالبارى مسئول الثقافة بقصر ثقافة الطور وعدد كبير من السيدات والعاملين بقصر الثقافة.

ناقشت الندوة أسباب الأنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منها وقامت الدكتورة شهيرة بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التى وجهت إليها من السيدات، وشددت على أن الوقاية خير من العلاج واهتمام السيدات بالنظافة المستمرة.



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