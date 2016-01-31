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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس الابتدائى بنسبة 86,85%

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس الابتدائى بنسبة 86,85% بالصور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس الابتدائى بنسبة 86,85%
اعتمد اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ نتيجة الترم الأول لامتحانات الصف السادس الابتدائى، بحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وعبد الحفيظ بسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة للصف السادس الابتدائى بنسبة 86,85% .

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عدد المتقدمين 55 ألفا و75 تلميذا وتلميذة، تغيب منهم 1422 تلميذا، حضر منهم 53653 تلميذا وتلميذة .

وأضافت أن إدارة بيلا التعليمية جاءت فى المركز الأول تلتها إدارة دسوق بالمركز الثانى وإدارة قلين جاءت بالمركز الثالث وإدارة فوه جاءت بالمركز الرابع وإدارة غرب كفر الشيخ بالمركز الخامس وإدارة شرق كفر الشيخ بالمركز السادس، وتلتهم إدارات مطوبس وإدارة الحامول وإدارة سيدى سالم وإدارة الرياض وفى المركز الأخير إدارة بلطيم التعليمية .

وقالت وكيل الوزارة، إن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها مطلع الأسبوع القادم، وقد تابعت عمليات تصحيح الأوراق التى بدأت أمس السبت.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس (1)

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس (2)

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس (3)

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الصف السادس (4)
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