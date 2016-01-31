نجم بايرن السابق يتحدث عن المرشح لتدريب الأهلي.. ' لم أتوقع أبدا ما حدث '

تحدث ماريو جوميز نجم بايرن ميونيخ وشتوتجارت السابق عن فيلكس ماجات المدرب الألماني المرشح لتدريب النادي الأهلي و"تدريباته الصعبة التي لم يتوقع أن يجد أصعب منها".

ويعد اسم ماجات بين اسمين ألمانيين، دخلا في دائرة الترشيحات لتدريب الأهلي خلفا للبرتغالي الراحل جوزيه بيسيرو. (طالع التفاصيل)

ماجات صاحب السيرة الذاتية الألمانية الرائعة والذي توج بلقب الدوري الألماني 3 مرات مع بايرن ميونيخ مرتين وفولفسبورج مرة. قاد شتوتجارت الألماني بوجود المهاجم الألماني ماريو جوميز. ولكن ماذا يقول جوميز عن ماجات المعروف بـ"التدريبات القاسية"؟

ماريو جوميز خرج معارا من فيورنتينا إلى بشكتاش التركي قبل أن يجد تدريبات "لم يكن يتوقع أنها تكون أصعب من تدريبات ماجات".

وقال ماريو جوميز: "عندما جئت إلى بشكتاش لأول مرة، بصراحة عانيت كثيرا بسبب صعوبة التدريبات".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية "لم أكن أتوقع أبدا أن أخوض تدريبات أصعب من التي كانت مع فيلكس ماجات. لم أتوقع ذلك أبدا".

وأكمل حديثه قائلا: " في الحقيقة التدريبات مع سينول جونيش (مدرب بشكتاش الحالي) أصعب من تدريبات ماجات. ولم أكن أتوقع ذلك نهائيا".

ماجات تولى تدريب شتوتجارت موسم 2001 قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ ويبدأ رحلة جديدة منذ موسم 2004. بينما جوميز انتقل إلى شتوتجارت عام 2003 قبل أن يرحل إلى بايرن في 2009.

أي شارك موسم واحد فقط تحت قيادة ماجات المرشح لتدريب النادي الأهلي.

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