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مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ '

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مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ ' مرتضى يهاجم عبد الحفيظ: لا تفتعل أزمات.. ' أنت عامل إيه في برج العرب؟ '

أبدى عماد النحاس مدرب نادي أسوان رضاه عن نتيجة التعادل في مباراة فريقه أمام الداخلية.

وتعادل أسوان مع مضيفه نادي الداخلية بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري.

وقال عماد النحاس في تصريحات لـ FilGoal.com عقب اللقاء: "النقطة من الداخلية أفضل من لا شيء، وأعتبرها هامة في مشوار البقاء بالدوري".

النحاس أتبع "الجهاز الفني نجح في إنشاء توليفة قوية من اللاعبين بين شبان وأصحاب خبرة، وهذا هو الذي صنع الاستقرار في الأداء".

وأضاف "قدرة النادي على مواجهة المشاكل في الملعب والقدرة على تعويض الفوارق الفنية يكون مسؤولية مشتركة بين اللاعبين والمدرب، وهذا ما ننجح فيه إلى الأن".

ورفع التعادل رصيد أسوان للنقطة الـ 18 في المركز الـ 13، فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 26 في المركز الخامس.

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