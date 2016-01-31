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تأجيل محاكمة 308 إخوان بالمنيا لاستكمال المرافعات وسماع أقوال الشهود

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تأجيل محاكمة 308 إخوان بالمنيا لاستكمال المرافعات وسماع أقوال الشهود تأجيل محاكمة 308 إخوان بالمنيا لاستكمال المرافعات وسماع أقوال الشهود
أجلت محكمة القضاء العسكرى بأسيوط، اليوم الأحد، محاكمة 308 متهمين من عناصر الإخوان، بمركز ملوى، ليومى 1 و6 فبراير المقبل، لتورطهم فى 3 قضايا الأولى اقتحام متحف ملوى وكنيستين ومدرسة قبطية، والثانية اقتحام مجلس المدينة والجراج والمرور وتأجلت لجلسة غدٍ الاثنين 1 فبراير، والثالثة اقتحام محكمة ملوى وتأجلت لجلسة 6 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات، وسماع أقوال شهود الإثبات والنفى.

وكان مركز ملوى شهد أعمال عنف وفوضى وتخريب وحرق منشآت عامة وحكومية وكنائس، عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول برابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013.

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