تأجيل محاكمة 308 إخوان بالمنيا لاستكمال المرافعات وسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة القضاء العسكرى بأسيوط، اليوم الأحد، محاكمة 308 متهمين من عناصر الإخوان، بمركز ملوى، ليومى 1 و6 فبراير المقبل، لتورطهم فى 3 قضايا الأولى اقتحام متحف ملوى وكنيستين ومدرسة قبطية، والثانية اقتحام مجلس المدينة والجراج والمرور وتأجلت لجلسة غدٍ الاثنين 1 فبراير، والثالثة اقتحام محكمة ملوى وتأجلت لجلسة 6 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات، وسماع أقوال شهود الإثبات والنفى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان مركز ملوى شهد أعمال عنف وفوضى وتخريب وحرق منشآت عامة وحكومية وكنائس، عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول برابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013.