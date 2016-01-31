أخبار اليمن اليوم.. مقتل وإصابة 8 مدنيين فى قصف للمليشيات على تعز

اهتمت أخبار اليمن اليوم بمقتل وإصابة ثمانية مدنيين على الأقل، اليوم الأحد، فى قصف صاروخى لمليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، على حى ثعبات وسط مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بمقتل 53 مسلحا من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح، وإصابة العشرات فى مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطنى بعدة محافظات فى اليمن.

وقالت مصادر ميدانية يمينة، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن 13 مسلحا من ميليشات الحوثى والمخلوع صالح لقوا مصرعهم على أيدى الجيش الوطنى والمقاومة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن، مشيرة إلى أن 5 عناصر أخرى من الميليشيات لقوا مصرعهم جراء انفجار حقل ألغام بهم كانوا زرعوه فى مناطق التماس فى "البعرارة" ومداخل سكنية غرب تعز.

وركزت أخبار اليمن اليوم على إصابة ضابط فى الجيش برتبة عميد وقتل ثلاثة من مرافقيه فى إطلاق مسلحين يرجح أنهم من تنظيم داعش، النار عليه فى جنوب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم الأحد.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم باغتيال مسلحين مجهولين الأحد، قياديا بارزا فى المقاومة الشعبية بمحافظة عدن جنوبى اليمن.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن مجهولين اغتالوا الشيخ راوى العريقى القيادى فى المقاومة، حيث عُثر عليه مقتولاً فى منطقة الصولبان.