محمد بن زايد: نريد إمارات متقدمة علمياً واقتصاداً يعتمد على الصناعة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،، أن الإمارات تسعى بأن تكون نموذجاً لدولة نجحت في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها.. لافتاً إلى ان التحول إلى ما بعد النفط نقطة تحول في تاريخنا كإماراتيين والنجاح في هذا التحول هو الخيار الوحيد.

وقال على الحساب الرسمي لاخبار سموه في "تويتر": "نريد إمارات متقدمة علمياً واقتصاداً يعتمد على الصناعة المتقدمة والبحث العلمي وابتكارات إماراتية تغير حياة الأجيال القادمة للأفضل".

واضاف:" سنواصل استشراف المستقبل والتخطيط له وسنمضي في إطلاق المبادرات الوطنية نحو مزيد من الإنجاز وترسيخ مكانة دولة الامارات عالميا."

وقال سموه:"ستظل رؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله هي المحفز الأول لمواصلة التميز والنجاح."

واشار إلى ان: "التحول إلى ما بعد النفط نقطة تحول في تاريخنا كإماراتيين والنجاح في هذا التحول هو الخيار الوحيد".

واوضح:" نسعى لتكون الإمارات نموذجا ناجحا في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها."