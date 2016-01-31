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«الداخلية»: «جاويش» أدار موقع «دون ترخيص».. وخالف قانون «الملكية الفكرية» باستخدام «برامج كمبيوتر مُقلدة»

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«الداخلية»: «جاويش» أدار موقع «دون ترخيص».. وخالف قانون «الملكية الفكرية» باستخدام «برامج كمبيوتر مُقلدة» «الداخلية»: «جاويش» أدار موقع «دون ترخيص».. وخالف قانون «الملكية الفكرية» باستخدام «برامج كمبيوتر مُقلدة»

 

إسلام جاويش

قالت، وزارة الداخلية خلال بيان لها، مساء اليوم الأحد، إنه تم القبض على رسام الكاريكتر إسلام جاويش، بتهمة إدارة موقع ( أخبار ) دون ترخيص، ومشاركته في بث أخبار على شبكة الإنترنت دون تصريح، ومخالفة قانون «الملكية الفكرية» باستخدام «برامج حاسوب مقلدة» وضبط  (2) وحدة معالجة مركزية محملة على الأقراص الصلبة الخاصة بها أخبار الشبكة المشار إليها، (1) راوتر لتوزيع الإنترنت.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية: «بتوافر معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات أكدتها التحريات عن قيام  فايد محسن محيي فؤاد “شريك بوكالة شبكة أخبار مصر” الكائنة 2 شارع حافظ رمضان بمدينة نصر بمعاودة نشاطه فى استخدام شبكة الأخبار المشار إليها فى بث أخبار دون تصريح اليوم».

وجاء خلال نص البيان، عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بتفتيش مقر الوكالة المشار إليه تنفيذاً لقرار النيابة، وتم ضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد «جاويش» مسئول الرسوم الجرافيك بالوكالة وتم ضبط الآتى:  (2) وحدة معالجة مركزية محملة على الأقراص الصلبة الخاصة بها أخبار الشبكة المشار إليها، (1) راوتر لتوزيع الإنترنت.

وذُكر خلال البيان: تبين أن المذكور يدير موقع خاص به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .. ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لإستخدام برامج حاسب آلى مقلدة،  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى عرض المتهم والمضبوطات على النيابة.

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