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الصداع عند الأطفال.. تعرف على الأسباب وطرق التشخيص

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الصداع عند الأطفال.. تعرف على الأسباب وطرق التشخيص الصداع عند الأطفال.. تعرف على الأسباب وطرق التشخيص
الصداع وآلام الرأس من الأعراض الشائعة بين البالغين، لكن هذا لا يعنى انعدام فرص تعرض الأطفال لنوبات الصداع.. فى السطور التالية يوضح أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أهم أسباب إصابة الطفل بالصداع وسبل التشخيص.

أعراض وأسباب الصداع عند الأطفال


>تبدأ أعراض الصداع بشكوى الطفل نفسه، وأحيانا تكون هذه الشكوى متكررة ولا تستبعد رغبة الطفل فى التقليد، مدعيا وجود آلام فى رأسه وفى كل الأحوال لا يجب إهمال هذه الأعراض، فالأطفال يتعرضون لنوبات من الصداع، لأسباب عديدة أهمها، التعرض لصدمات بالرأس، والإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وأحيانا لضعف النظر، فضلا عن أن الحالة النفسية للطفل تعد من الأسباب الرئيسية لإصابته بالصداع.

طرق تشخيص الصداع عند الأطفال


>وعن الطرق التى يجب اتباعها لتشخيص أسباب عرض الصداع عند الطفل، ينصح د.طلعت بما يلى:
>- إخضاع الطفل لكشف نظر وقاع عين للتأكد من سلامة العينين.
>- الكشف عن أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
>- بعد استبعاد الأسباب السابقة يتم إجراء أشعة على مخ الطفل.

وأوضح أستاذ طب الأطفال أن عن طرق العلاج تكون وفقا للأسباب التى أظهرتها الفحوصات السابقة.

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