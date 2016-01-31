عينى بترف.. تعرف على أسباب رفة العين وريحها

رفة العين

أهم العوامل التى تساهم فى حدوث رفة العين

"عينى بترف" جملة نرددها عندما نشعر برعشة بسيطة فى أحد جفون العينين، ويفسرها البعض على أنها تعبر عن حدوث خير أو شر لكن التفسير العلمى لرفة بالعين يرى شيئا آخر.>يقول الدكتور أسامة النحرواى، أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن رفة العين عبارة عن حدوث انقباض أو ارتخاء متكرر بأحد الجفون فى صورة رعشة، ما يثير قلق الشخص باعتبار ذلك مؤشر خطر قادم.>وأوضح رئيس الجمعية المصرية للفيمتوليزر أن أسباب رفة العين متعددة لكن أهمها:>• إجهاد العين نتيجة القراءة الكثيرة خاصة فى مواسم الامتحانات الدراسية.>• قلة عدد ساعات النوم وحصول الجسم على راحة اللأزمة التى يحتاجها الجسم وخاصة العين.>• عدم ارتداء النظارة الطبيبة.>• الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالشاى والقهوة.

وأكد د.أسامة أنه لا داعى للشعور بالخوف والقلق عند حدوث رفة العين لكن يجب عليه الاهتمام بحصول الجسم على قسط جيد من الراحة وعدم إرهاق العين وتجنب السهر.