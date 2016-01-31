مصرع سيدة وإصابة طالبتين نتيجة اصطدام سيارة بهن بالمنصورة

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت طالبتان نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بهن بالمنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بمصرع ربة منزل وإصابة طالبتين بإصابات خطيرة وعلى الفور انتقل الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث وبالبحث والتحرى تبين أنه أثناء قيادة المدعو محمد رءوف أمين 18 سنة، طالب، سيارته الملاكى اختلت عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة بشارع الجلاء دائرة القسم صعد على الرصيف وصدم سهام السعيد معوض 30 سنة ربة منزل، وأمانى محمد ياقوت 23 سنة، طالبة، ومقيم بدائرة طلخا وآية السعيد محمد 23 سنة، طالبة، ومقيم بدائرة مركز المنصورة.

وتبين وفاة الأولى وإصابة الاثنين الآخرين باشتباه افى بارتجاج وبعض الكدمات، وبسؤال قائد السيارة قيد نتيجة الفحص، واتهم زوج المتوفاة سائق السيارة بأنه المتسبب فى الوفاة، وأوضح الكشف الطبى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.