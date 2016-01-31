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وصول إسلام جاويش للتحقيق معه فى نيابة مدينة نصر

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وصول إسلام جاويش للتحقيق معه فى نيابة مدينة نصر وصول إسلام جاويش للتحقيق معه فى نيابة مدينة نصر
وصل، منذ قليل، رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، إلى نيابة مدينة نصر أول تحت حراسة أمنيه مشددة، لبدء التحقيق معه برئاسة المستشار محمد حتة، وإشراف محمد عبد الشافى المحامى العام الأول.

ويخضع "جاويش" للتحقيق على خليفة اتهامه بإدارة موقع خاص على المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة.
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>- الداخلية: ضبط إسلام جاويش لإدارته موقعًا إلكترونيًا بدون ترخيص


>- ضبط رسام الكاريكاتير إسلام جاويش لاتهامه بنشر رسوم على مطبوعات غير مرخصة
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مصر 365

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