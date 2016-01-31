ميسي يحقق أمنية الطفل الأفغاني مرتضى

(إفي): سيتمكن طفل أفغاني عمره خمس سنوات من تحقيق حلمه بلقاء لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد أن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور الصغير وهو يرتدي قميص لنجم برشلونة، صنعه من حقيبة بلاستيكية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، سيد علي كاظمي، اليوم إن المؤسسة الرياضية التي يمثلها "تلقت رسائل إلكترونية من ليونيل ميسي ومن نادي برشلونة بشأن إعداد اللقاء".

وأكد كاظمي أن الموعد تم تنسيقه بالفعل، وبالتالي سيتمكن الطفل مرتضى الذي يعيش في قرية نائية بولاية غزني جنوبي أفغانستان، من تحقيق حلمه قريبا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتشرت صور الطفل وهو يرتدي حقيبة بلاستيكية بها خطوط رأسية باللونين السماوي والأبيض (قميص منتخب الأرجنتين) وكتب عليها من الخلف باستخدام قلم جاف اسم ميسي ورقم 10 ، تيمنا بقميص اللاعب الأفضل في العالم.

وفي تصريحات لـ(إفي)، قال والد الطفل أحمدي الذي ينتمي إلى أقلية هزارة، إن مرتضى طلب من أسرته مرارا قميص النجم الأرجنتيني، لكن المنطقة النائية التي يعيشون بها لم تسمح بذلك.

وأضاف أن الطفل "كان يستيقظ في منتصف الليل ويجهش بالبكاء في فراشه. إلى أن عثر في أحد الأيام على حقيبة بلاستيكية وحملها لأشقائه ليصنعو منها قميص ميسي من أجله".

وأصبح هذا القميص المرتجل "حلا" للطفل الذي بات يرتديه وهو يلعب كرة القدم مع أصدقائه صارخا "أنا ميسي".

وأكد والد الطفل أن "مرتضى دائما ما يضرب أشقائه (الذين يعشقون لاعب ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو) ويقفز فوقهم ويصفعهم أثناء متابعتهم لمباريات كرة القدم".