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إيفرتون يلحق بركب المتأهلين لدور الـ16 بثلاثية في شباك كارلايل

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إيفرتون يلحق بركب المتأهلين لدور الـ16 بثلاثية في شباك كارلايل إيفرتون يلحق بركب المتأهلين لدور الـ16 بثلاثية في شباك كارلايل

(إفي): حجز إيفرتون بطاقة عبوره لدور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حقق فوزا منطقيا على حساب مضيفه كارلايل يونايتد، أحد أندية الدرجة الثالثة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الـ32 للبطولة.

وأقيمت المباراة على ملعب "برونتون" معقل كارلايل.

حملت ثلاثية التوفيز في المباراة توقيع كل من آرونا كونيه وآرون لينون وروس باركلي في الدقائق 2 و14 و65 على الترتيب.

وجاء هدف المباراة الأول بعد تمريرة عرضية أرضية من اليمين من الجناح الطائر لينون داخل منطقة الجزاء لم يجد المهاجم الإيفواري أي صعوبة في إسكان الكرة الشباك.

وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من اليسار من برايان أوفييدو استلمها لينون داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع أصحاب الأرض قبل أن يسكن الكرة في الشباك.

واختتم باركلي ثلاثية الضيوف بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع أصحاب الأرض وغيرت اتجاهها داخل الشباك، ليؤكد تأهل فريقه للدور التالي من البطولة.

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