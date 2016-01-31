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الداخلية: ضبط إسلام جاويش لإدارته موقعًا إلكترونيًا بدون ترخيص

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الداخلية: ضبط إسلام جاويش لإدارته موقعًا إلكترونيًا بدون ترخيص الداخلية: ضبط إسلام جاويش لإدارته موقعًا إلكترونيًا بدون ترخيص
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بتوافر معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات أكدتها التحريات، عن اضطلاع فايد محسن محيى فؤاد، شريك بوكالة أخبار ، ومقرها مدينة نصر، بمعاودة نشاطه فى استخدامها فى بث أخبار دون تصريح، بتاريخ اليوم الأحد.

عقب تقنين الإجراءات فتشت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مقر الوكالة المشار إليه، تنفيذاً لقرار النيابة، وتم ضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد جاويش، مسئول الرسوم الجرافيك بالوكالة، وضبط 2 وحدة معالجة مركزية محملة على الأقراص الصلبة الخاصة بها أخبار الشبكة المشار إليها، وراوتر لتوزيع الإنترنت.

وتبين أن المتهم يدير موقعًا خاصًا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة.

- إسلام جاويش يواجه تهم إنشاء موقعى "ورقة" و"أخبار مصر" بدون ترخيص

- ضبط رسام الكاريكاتير إسلام جاويش لاتهامه بنشر رسوم على مطبوعات غير مرخصة
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مصر 365

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