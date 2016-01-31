السجن 5سنوات ومليون درهم غرامة لناشط عبر «تويتر» في «الإمارات»

أصدرت السلطة القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم حكمًا بالسجن خمس سنوات على متهم بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكمت على متهم «عربي الجنسية» بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون درهم بتهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر معلومات للترويج والتأييد لأفكار تنظيم «داعش» مع علمه بأغراضه الإرهابية ونشر مشهدي فيديو يبين فيهما معالم إحدى إمارات الدولة مزودين بمقطعين صوتيين للتنظيم وأناشيد تحريضية.