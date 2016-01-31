أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السجن 5سنوات ومليون درهم غرامة لناشط عبر «تويتر» في «الإمارات»

Google+ Print
السجن 5سنوات ومليون درهم غرامة لناشط عبر «تويتر» في «الإمارات» السجن 5سنوات ومليون درهم غرامة لناشط عبر «تويتر» في «الإمارات»

أرشيفية

أصدرت السلطة القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم حكمًا بالسجن خمس سنوات على متهم بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكمت على متهم «عربي الجنسية» بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون درهم بتهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر معلومات للترويج والتأييد لأفكار تنظيم «داعش» مع علمه بأغراضه الإرهابية ونشر مشهدي يبين فيهما معالم إحدى إمارات الدولة مزودين بمقطعين صوتيين للتنظيم وأناشيد تحريضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب

فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»