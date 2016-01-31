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الحجر الصحى بالمطار: لا توجد أى حالات اشتباه لفيروس "زيكا أو لاسا" حتى الآن

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الحجر الصحى بالمطار: لا توجد أى حالات اشتباه لفيروس "زيكا أو لاسا" حتى الآن الحجر الصحى بالمطار: لا توجد أى حالات اشتباه لفيروس "زيكا أو لاسا" حتى الآن
أكد دكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى أنه لا توجد أى حالة اشتباه واحدة فى إصابة أى راكب قادم إلى حتى الآن بفيروس "لاسا" أو "زيكا".

وأضاف قنديل أن العمل قائم على قدم وساق على مدار الـ24 ساعة الأخيرة لرصد ومراقبة جميع الركاب للحرص على وقايتهم الصحية.

وأشار قنديل إلى أن مرض"لاسا" يأتى من نيجيريا وأهم علامات المرض الإسهال والقىء وارتفاع درجات الحرارة، بينما مرض "زيكا" يأتى من دول أمريكا اللاتينية، وأهم أعراضه حساسية الجلد والإسهال .

وأضاف أنه يتم الكشف بالأشعة تحت الحمراء على جميع الركاب القادمين بشكل مباشر أو غير مباشر من أمريكا اللاتينية.

وأوضح أنه تم إلغاء جميع الإجازات لدعم الحجر الصحى بالأطباء لمواجهة هذه الأمراض التى بدأت تنتشر بشكل كبير فى أمريكا اللاتينية وكذلك بعض الدول الأوروبية.

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مصر 365

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