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حبس السائق المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة بأسيوط على ذمة التحقيق

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حبس السائق المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة بأسيوط على ذمة التحقيق حبس السائق المتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة بأسيوط على ذمة التحقيق
أمرت نيابة شمال أسيوط، بحبس "محمد.أ.ص" 44 سنة، سائق بشركة بترول، والمتهم بقتل زوجته الحامل وأبنائه الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكَانت مأمورية من ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم محمد بركة، قد تمكنت من ضبط المتهم بأحد شوارع القاهرة بمنطقة دار السلام، بعد ورود معلومات بوجوده بإحدى الشقق السكنية، وذلك تحت إشراف اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية.

يذكر أن المتهم "محمد.أ.ص" 44 سنة، سائق بشركة بترول، مقيم بالمدينة السكنية للشركة، قتل زوجته الحامل "هدى. ع" وأبنائه الأربعة "نهاد، وخالد، ويثرب، وتقى" بإطلاق أعيرة نارية عليهم، واستخدام الساطور فى القتل.

- سائق يقتل زوجته وأبناءه الأربعة بساطور لخلافات عائلية فى أسيوط

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