الرئيس السيسى يصل القاهرة قادما من إثيوبيا بعد مشاركته بالقمة الإفريقية

وصل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مشاركته فى القمة الإفريقية الـ26.

وأقرت القمة الإفريقية مبادرتى مصر الخاصتين بالتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى البلدان الإفريقية وتمويل جهود الدول الإفريقية للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، بالإضافة إلى إقرار عضوية مصر فى مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقى.

وأجرى الرئيس السيسى مباحثات مكثفة مع عدد من القادة المشاركين فى القمة الأفريقية، من بينهم رؤساء نيجيريا والسودان وجنوب إفريقيا وكينيا ونائب رئيس بوروندى ورئيس وزراء إثيوبيا، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الإفريقى للتنمية

- السيسى مستعرضاً تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ: نجحنا فى أخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الإفريقية.. ونجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها

- السيسى يشيد بجهود رئيس نيجيريا فى مكافحة الأنشطة الإهابية لـ"بوكوحرام"

- رئيس "الإفريقى للتنمية" يؤكد للسيسى تطلع البنك لتوسيع أنشطته فى مصر