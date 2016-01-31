أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المترو يعلن تشغيل القطار المكيف الثامن بالخط الأول بعد إنهاء تجاربه

Google+ Print
المترو يعلن تشغيل القطار المكيف الثامن بالخط الأول بعد إنهاء تجاربه المترو يعلن تشغيل القطار المكيف الثامن بالخط الأول بعد إنهاء تجاربه
أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو، عن بدء تشغيل القطار الثامن المكيف على الخط الأول المرج/ حلوان، بعد الانتهاء من اختبارات وتجارب بتشغيله.

وقال المتحدث باسم شركة المترو فى بيان له، إن القطار تحرك منذ قليل من محطة طرة البلد فى اتجاه المرج وانضم إلى جدول تشغيل قطارات الخط الأول بعد عمل الاختبارات النهائية له.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أن القطار المكيف الثالث عشر وصل إلى ورش طرة بالبلد بالخط الأول، قادما من الهيئة العربية للتصنيع لإجراء تجارب التشغيل عليه، مشيرا إلى أن هذه القطارات ضمن العقد الموقع مع شركة هواندى روتم الكورية لتوريد 20 مكيفا جديد لصالح الخط الأول بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث يصنع 11 قطارا فى كوريا و9 قطارات بمصنع سيماف التابع بالهيئة العربية للتصنيع بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه.
>


>- النقل :20 مليون جنيه خسائر "المترو" شهريا ونحتاج 6 مليارات جنيه لتجديد الخط الأول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365