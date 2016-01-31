المترو يعلن تشغيل القطار المكيف الثامن بالخط الأول بعد إنهاء تجاربه

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو، عن بدء تشغيل القطار الثامن المكيف على الخط الأول المرج/ حلوان، بعد الانتهاء من اختبارات وتجارب بتشغيله.

وقال المتحدث باسم شركة المترو فى بيان له، إن القطار تحرك منذ قليل من محطة طرة البلد فى اتجاه المرج وانضم إلى جدول تشغيل قطارات الخط الأول بعد عمل الاختبارات النهائية له.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أن القطار المكيف الثالث عشر وصل إلى ورش طرة بالبلد بالخط الأول، قادما من الهيئة العربية للتصنيع لإجراء تجارب التشغيل عليه، مشيرا إلى أن هذه القطارات ضمن العقد الموقع مع شركة هواندى روتم الكورية لتوريد 20 مكيفا جديد لصالح الخط الأول بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث يصنع 11 قطارا فى كوريا و9 قطارات بمصنع سيماف التابع بالهيئة العربية للتصنيع بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه.

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- النقل :20 مليون جنيه خسائر "المترو" شهريا ونحتاج 6 مليارات جنيه لتجديد الخط الأول