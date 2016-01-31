أخبار سوريا اليوم.. المعارضة السورية حريصة على نجاح مفاوضات السلام

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على محادثات جنيف ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أطراف الصراع فى سوريا إلى وضع مصالح السوريين فوق مصالحهم، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تصريحات وفد المعارضة السورية، التى قال فيها إنه حريص على نجاح محادثات السلام.>قال وفد يمثل المعارضة السورية لدى وصوله إلى جنيف مساء اليوم السبت، إنه حريص على نجاح محادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة واختبار نية الحكومة فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة، إن على الرئيس السورى بشار الأسد الإفراج عن نساء وأطفال من سجون الحكومة والسماح بوصول مساعدات للمناطق المحاصرة، لكن المتحدث لم يعتبر هذه شروطًا مسبقة للتفاوض.>دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون كل أطراف الصراع فى سوريا إلى وضع مصالح السوريين فوق مصالحهم فى محادثات السلام الجارية فى جنيف.

وأفادت مصادر فى المعارضة السورية، أن جماعة المعارضة الرئيسية المشاركة فى جنيف، الهيئة العليا للمفاوضات التى تلقى دعم المملكة العربية السعودية، تعقد الآن أولى اجتماعاتها مع المبعوث الأممى الخاص لسوريا ستيفان دى ميستورا.

وحتى الآن، ظل وفد المعارضة يؤكد رفض التفاوض المباشر مع الحكومة السورية، ما لم تلبى مطالبه بإنهاء الضربات والحصار على البلدات المحاصرة.

كما أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، الأحد أن وفد الحكومة السورية لا يعرف حتى اللحظة من سيجلس للتفاوض معه من أطراف المعارضة.

وفى مؤتمر صحفى فى جنيف قال الجعفرى، إن المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا هو المعنى بتشكيل وفد المعارضة وفق قرار مجلس الأمن الدولى 2254، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدعو لجمع أوسع نطاق ممكن من المعارضة باختيار السوريين.