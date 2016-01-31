زوج يطعن زوجته حتى الموت في الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على رجل باكستاني قام بقتل زوجته إثر خلافات بينهما حيث سدد عدة طعنات نافذة إلى انحاء متفرقة من جسدها مما أفضى لموتها .

وتعود تفاصيل القضية إلى ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بتعرض إمراة من الجنسية الباكستانية للقتل من قبل زوجها الذي تقيم معه في إحدى الشقق السكنية الواقعة بمنطقة أبو شغارة بالشارقة.

وعلى الفور انتقل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية ورجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة إلى الموقع المذكور و تم العثور على جثة القتيلة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات متفرقة.

وتبين أن عددا من الأشخاص المتواجدين بالموقع قد قاموا باحتجاز زوج الضحية الذي حاول الهرب بعد ارتكابه الجريمة .

وعند سؤال الحاضرين تبين ان الجاني والضحية يقيمان في إحدى غرف الشقة المستأجرة ويقطن معهم عائلة أخرى في نفس الشقة حيث سمع أحد الأشخاص أصوات عراك في الغرفة المقابلة لهم وعندما طرق الباب لاحظ وجود بقع دماء على الأرض وقام بدفع الباب حيث شاهد المجني عليها مستلقية وهي تنزف بشدة وعندها حاول الجاني زوج المتوفية الهرب قاموا بالأمساك به واحتجازه بينما قام احدهم بإبلاغ الشرطة.

وبمعاينة الضحية من قبل رجال الإسعاف الذين وصلوا إلى الموقع فقد تبين أنها فارقت الحياة متاثرة بإصاباتها حيث امر وكيل النيابة بنقل الجثة الى المختبر الجنائي بهدف عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة.

وبالتحقيق مع الجاني فقد اعترف بقيامه بطعن الضحية إثر خلاف نشب بينهما حيث تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة