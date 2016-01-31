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مدرب الداخلية: الحكم ساعد لاعبي أسوان على إضاعة الوقت

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مدرب الداخلية: الحكم ساعد لاعبي أسوان على إضاعة الوقت مدرب الداخلية: الحكم ساعد لاعبي أسوان على إضاعة الوقت

انتقد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية لاعبي أسوان بسبب سقوطهم المتكرر لإضاعة الوقت خلال مباراة الناديين التي انتهت بالتعادل 1/1 في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وقال عبد العال عقب اللقاء: "أعتقد لو سجلنا هدفًا مبكرًا، لما سقط لاعبو أسوان أكثر من مرة على مدار الشوطين، وللأسف حكم اللقاء ساعدهم كثيرًا على إضاعة الوقت".

وصرح عبر قناة "الحياة 2": "غير راض عن أداء اللاعبين، لم يكونوا في حالتهم، ومعظم التمريرات مقطوعة، لذا بدا علي العصبية الشديدة خاصة خلال الشوط الثاني".

وواصل: "أهدرنا الفوز في أول ربع ساعة بإضاعة العديد من الفرص السهلة، ومع ذلك كان من الممكن أن يخطف أسوان الفوز، ولكننا أدركنا التعادل سريعًا، وكان مستوانا أفضل في الشوط الثاني".

واختتم علاء عبد العال: "حذرت اللاعبين من الاستهتار بأسوان، لأنني لا أعتبره فريقًا صاعدًا بل يضم بين صفوفه 8 لاعبين لديهم خبرة اللعب في الدوري الممتاز أكثر من 10 سنوات".

ورفع التعادل رصيد أسوان للنقطة الـ 18 في المركز الـ 13، فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 26 في المركز الخامس.

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