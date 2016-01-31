نقل عبدالله الرويشد إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة في حفله في "سوق واقف"

الفنان عبدالله الرويشد الذي وصل قبل يوم من موعد حفله الموافق في 29 / 1/2016 في مهرجان الربيع في "سوق واقف" إلى فندق "دبليو" في قطر والذي شاركته الحفل الفنانة أسماء لمنور، أجرى بروفاته عند الساعة الواحدة فجراً. بينما اعتذر الرويشد عن إجراء مؤتمر صحافي. كما اعتذر عن أي لقاء صحافي كما هو مدرج على جدول المهرجان وذلك لأسباب صحية.

‏‫في الليله الثامنة من ليالي "ربيع سوق واقف" والذي تنظمه إذاعة صوت الريان، افتتحت الحفل الفنانة أسماء لمنور مرحبة بالجمهور وبدأت بأغنية "صافي ". وبدأ الجمهور بالتفاعل معها بسرعة. ثم غنت"هاكاوا" فأطربتهم وأدتها بإحساس عال. ثم غنت عدداً من أغنياتها حيث بلغت ذروة التفاعل الجماهيري معها تصفيقاً وهتافاً وتفاعلاً حيث قام الكثير من الحضور من مقاعدهم. وبدت أسماء في غنائها كالفراشة البيضاء بلباسها القفطان المغربي. واللافت في حضور أسماء ذاك الخجل المرافق الدائم لها لتختم حفلها بأغنية "كل ما لمحتك". فكانت تتنقل في غنائها بين الطربي وبين أغاني الروك المغربي.

عند العاشرة والثلث بدأت أصوات الجمهور تعلو هتافاً لحين دخول الفنان عبدالرويشد الذي من لحظة دخوله ردد بعضاً من عبارات أغانيه للجمهور "رحلتي وتركتيني شماته وأنا دنيا من الوله ومن يومها ما فيه أحد مرتاح". فاشتد هتاف الجمهور ترحيباً به. فبدأ وصلته الغنائية ثم قال"يمسيكم بالخير ياهلا ياهلا وياهلا كررها" حتى صاح الجمهور وقال " كل عام وأنتم بخير". فغنى"يا ظالمي " والتي منها بدأ يرتفع حماس جمهوره. فارتفعت الأيادي تصفيقاً مع اللحن وما أن بدأت مقدمه لحن " دنيا الوله" حتى تعالت الأصوات طرباً. فقام الرويشد بحركة بيده أوقف من خلالها عزف الفرقة وأدى أغنيته مع الجمهور. ثم نزل من المسرح باتجاه جمهوره وهو يغني حتى أشعل حماسهم. ثم غنى" يا ماشي درب الزلق". وعندها غنى جمهوره " المحبة ما لها مقياس". وغناها معهم لوحده بدون الفرقة إرضاءً لهم. وما إن بدأ لحن أغنيه "ما في أحد مرتاح" حتى تعالت الصيحات وكثافة التصفيق. وأداها بارتياح كبير لدرجة أن الإيقاعات عملت تشكيلات صوتية مما أعطى حماساً كبيراً للحنها خاتماً بها ليلة لا تنسى من الإبداع.

أنهى الفنان عبدالله الرويشد حفله مبكراً بعدما أحس بعارض صحي مما دفع القيمين على المهرجان نقله إلى أحد مستشفيات الدوحة وقد علمت "سيدتي" بأن ألرويشد قد أتى إلى المهرجان وهو مريض لكنه أصر على المشاركة. وقد أصدرت إدارة المهرجان لاحقاً بياناً ذكرت فيه أن الرويشد بخير وعاد إلى الفندق بعد أن تم إجراء الفحوصات اللازمة له. وهو في حالة صحية جيدة.

في"سوق واقف":لماذا أبكى ماجد المهندس هؤلاء النساء؟ وأسماء لمنور: هذه حقيقة "الديو" مع أحلام

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي