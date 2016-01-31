ما الذي خفّف من حماس المدربين الثلاثة في الحلقة قبل الأخيرة من مرحلة الإختبارات "ذا فويس كيدز"؟

لم تكن الحلقة قبل الأخيرة من مرحلة الإختبارات بمستوى الحلقات السابقة من المرحلة نفسها،ولم يقف على مسرح"ذا فويس كيدز"، أصوات مبهرة ومثيرة للجدل بنفس مستوى الأصوات التي وقف عليها المسرح نفسه خلال الحلقات السابقة، وهذا الأمر أثّر بشكل أو بآخر على حماس المدربين الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامرحسني،وقلّل من اندفاعهم بلفّ كراسهيم بشكل جماعي والتنافس فيما بينهم لكسب ودّ المشتركين- الأطفال ورضاهم، وإقناعهم بشتى الوسائل للإنضمام إلى فريقهم.

أول الأطفال المشتركين، كان أحمد السيسي الذي غنى "دار يا دار"، ونجح في إقناع المدربين الثلاثة بصوته، فإلتفوا بكرسيهم إعجاباً بموهبته. كاظم قال له"أنت تلعب بينا براحتك دلوقت.. يلا اختار"، وطالبته نانسي بالإنضمام إلى فريقهاوغنّت له"تعالى هنا وانا حبك"، بينما غنى له تامر "يانا يا مافيش". لكن أحمد قرر الإنضمام إلى فريق تامر.

المشترك زيكو، كاد أن يفقد الأمل ولم يصدق نفسه عندما لفّ كاظم الساهر بكرسيه إعجاباً بموهبته، فامتلأت عيناه بالدموع، قبل أن يطيّب المدربون الثلاثة خاطره، ومثله بكت الطفلة جوان جبور، ولكن بعد أن إستدار لها المدربون الثلاثة. أداء جوان، حاز على إعجاب نانسي عجرم، وكاظم الساهر، وتامر حسني، الذين أعربوا عن فخرهم بتواجد موهبة مثلها في البرنامج. كاظم أكدّ للطفلة أنها كانت مصدر سعادة للجميع، بأدائها وغنائها المتميز، وقال إن أغنية "أنا قلبى دليلي"صعبة، ولكنها قدمتها ببساطة وتمكّن، وطلبتامر حسني منها أن تغمض عينيها وألا تفكر سوى فيه والإنضمام إلى فريقه، ولكن جوان قررت الإنضمام إلى فريق كاظم.

حلا أبو لطيف غنّت "يا بدع الورد" للراحلة أسمهان، واستطاعت أن تقنع نانسي دون سواها من المدربين بصوتها، فلفّت بكرسيها إعجاباً بموهبتها. نانسي أشارت إلى خوف حلا خلال الغناء، ووعدتها بأنها ستساعدها على التغلب عليه في المراحل المقبلة.

لينالحايك التي غنّت "المحكمة" لـ كاظم الساهر وأسماء المنور، إستدار لها القيصر وقال إن هذه الأغنية من أصعب الأغاني التيقدّمها مع أسماء المنّور، ووعدهابتدريبهاعلى أداء أغنيات أسهل فيالمراحل القادمة.

فرح الموجي، حفيدة الموسيقار المصري محمد الموجي، غنّت"من حبي فيك يا جاري" وهي من تلحين جدها، ولفتت أنظار المدربين الثلاثة، ولكنها إنضمت إلى فريق نانسي بعد أن غنّت لها " لو سألتك أنا مصري تقولي إيه".

الطفل أيمن أمين أدّى أغنية "يا شجرة الدار"، فنجح في إقناع نانسي بالإلتفاف بكرسيها والتصويت له. كاظم علّق على أداء أيمن "لو ما برمت نانسي كنا خسرنا في البرنامج".

آخر المشتركين كانت الطفلة العراقية تارا صلاح مونيكا، التي نجحت في إقناع مدربي "ذا فويس كيدز" الثلاثة عندما غنت "حلو يا حلو"، وأجبرتهم بصوتها على الإلتفاف بكراسيهم والتصويت لها. ومن شكلها عرف كاظم أنها إبنة صديق له عندما كان يخدم في الجيش، وأشار إلى أنهما كان يقدمان معاً حفلات غنائية في المسرح العسكري للجيش العراقي. وبعد محاولات من المدربين الثلاث لإستمالتها، قررت تارا الإنضمام إلى فريق كاظم.

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