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جون كيرى: لايوجد حل عسكرى بسوريا.. وأبلغنا الأسد 113مطلبا لم ينفذ منها شيئا

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جون كيرى: لايوجد حل عسكرى بسوريا.. وأبلغنا الأسد 113مطلبا لم ينفذ منها شيئا جون كيرى: لايوجد حل عسكرى بسوريا.. وأبلغنا الأسد 113مطلبا لم ينفذ منها شيئا
قال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، لا يوجد حل عسكرى للأزمة السورية، مؤكدا أن هناك هياكلا عظمية تمشى على الأرض بسبب الرئيس السورى بشار الأسد، على حد زعمه، مضيفا أن النظام السورى حصل على 113 مطلب من الخارجية الأمريكية ولم يتم تطبيق أى منها.

وأضاف كيرى خلال كلمة من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام السورى يتحمل المسئولية فى عدم وصول المساعدات الإنسانية للسوريين، مؤكدا أنه اليوم تم تطبيق قرار لوقف الهجمات ضد المدنيين السوريين، مضيفا أنه على المجتمع الدولى أن يجتمعوا حتى تمثل سوريا لوقف الهجمات ضد المدنيين.

وأشار كيرى إلى أن الشعب السورى سيتذكر أن الرئيس السورى بشار الأسد كان المصدر الرئيس للحرب وجذب المقاتلين الأجانب وتنظيم داعش.

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مصر 365

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