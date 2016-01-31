توقيف 9 أمريكيين فى السعودية بشبهة "الإرهاب"

>أوقفت السلطات السعودية هذا الاسبوع تسعة اميركيين يشتبه بصلاتهم "بالارهاب"، بحسب ما افادت صحيفة سعودية الاحد.

وقالت صحيفة "سعودى غازيت" الصادرة بالانكليزية ان التسعة هم من ضمن 33 شخصا اوقفوا خلال هذا الاسبوع، بحسب مصدر لم تسمه.

واوضحت الصحيفة السعودية ان اربعة من الاميركيين اوقفوا الاثنين الماضي، والخمسة الباقين خلال الايام الاربعة الماضية، مشيرة الى ان الموقوفين التسعة كانوا من ضمن 33 شخصا اوقفوا منذ مطلع الاسبوع.

ومن بين الموقوفين 14 سعوديا، وثلاثة يمنيين، وسوريين اثنين، اضافة الى اماراتى واندونيسى وكازاخستانى وفلسطينى، ولم توضح الصحيفة ما اذا كان الموقوفون على صلة بتنظيم القاعدة الذى تبنى عمليات دامية فى السعودية خلال العقد الاول من القرن الجاري، او تنظيم الدولة الاسلامية الذى تبنى هجمات خلال العام الماضي.

والجمعة، قتل اربعة اشخاص واصيب 36 بجروح فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا للشيعة فى مدينة الاحساء بشرق المملكة. وقالت وزارة الداخلية ان انتحاريين كانا يتوجهان الى مسجد الرضا فى المدينة، ولدى كشف امرهما من رجال الامن قام احدهما بتفجير نفسه عند مدخل المسجد، بينما تبادل الثانى اطلاق النار مع رجال الامن قبل توقيفه.