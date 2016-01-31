بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطالب بسرعة انتهاء تشطيبات مشروع قرية الأمل

طالب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بالإسراع فى إنهاء تنفيذ التشطيبات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرية "الأمل" بالقنطرة شرق، والانتهاء من استكمال ما تبقى من أعمال، وذلك استعدادا لتسليم المشروع للمنتفعين وبدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع مجلس أمناء مشروع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق الذى عقده بحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس أيمن المعداوى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والمهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق رئيس مجلس أمناء مشروع قرية الأمل وجميع أعضاء مجلس الأمناء وممثلى كافة الجهات المعنية بالمشروع، والذى يضم كلا من وكيل وزارة الموارد المائية والرى ومدير عام الزراعة والإسكان والمرافق والتربية والتعليم والتموين وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تحسين الأراضى ومراقبة التعاون واستصلاح الأراضى وقطاع الكهرباء.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود من جميع الجهات المعنية ووضع النقاط على الحروف مع الآخذ فى الاعتبار العمل على تذليل أى معوقات أو مشكلات تعترض سير تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمشروع.

يذكر أن مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين يقع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تقع على بعد 15 كيلومترا من قناة السويس، والتى يجرى وضع اللمسات النهائية لها لتكون باكورة ونموذجا لقرى المشروع القومى لاستصلاح الـ1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتشمل قرية الأمل عدد 250 قطعة أرض موزعة بواقع 217 للخريجين – و20 قطعة لصغار المزارعين – و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى 530 منزلا تم بناؤها وتشيدها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالإضافة الى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية.

كما تضم القرية 514 صوبة زراعية و68 بيتا زراعيا مزودا بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى.

وكان محافظ الإسماعيلية يرافقه السكرتير العام للمحافظة ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمستشار العسكرى للمحافظة والدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قد قاموا بتفقد مبنى ومنشآت الوحدة الصحية الجديدة بقرية الأمل والاطمئنان على جاهزيتها وبدء تشغيلها، بالإضافة إلى تفقد منشآت نقطة الشرطة والمبانى الإدارية والخدمية بالقرية.



>