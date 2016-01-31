بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بـ25 يناير وعيد الشرطة

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والاحتفال بعيد الشرطة، والتى أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد وبمشاركة جميع مراكز شباب المحافظة ممثلين لجميع المراكز والمدن والأحياء.>وقد تضمنت الاحتفالية استعراض المحافظ ومرافقوه من القيادات طابور العرض والأعلام للفرق المشاركة وافتتاح مقر النادى الاجتماعى الجديد بالمركز وغرف خلع الملابس وصالة الألعاب كما تم خلال الاحتفال افتتاح المحافظ لمعرض المنتجات والأشغال اليدوية ومنتجات فرق الكشافة والجوالة.

ورافق المحافظ كل من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية ونظير لطفى رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد.

وأكد المحافظ اهتمام كل أجهزة الدولة بالشباب ورعايتهم ودعمهم مؤكدًا أهمية تفعيل دورهم فى بناء مصر الجديدة وأنهم قادة مستقبل مصر وحاملو رايتها وصانعو حضارتها.

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