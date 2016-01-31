انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب على طريق القاهرة الإسكندرية فى البحيرة

توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة وسقوط حمولتها من الطوب على الطريق، قبل إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة ثانية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "5832 ب ط أ" نقل بمقطورة محملة بالطوب الأبيض قيادة "خالد السعيد خليل الداهش" 27 سنة سائق ومقيم شبرا بندر دمنهور بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث، ونظراً لكثافة الشابورة المائية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى وانقلابها على جانب الطريق، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات، وتم رفع السيارة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وحدثت تلفيات بالسيارة وأحد أعمدة الإنارة وتم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 4039 جنح مركز إيتاى البارود لسنة 2016.