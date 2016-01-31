مجلة «فوكس»: 40% من الألمان يؤيدون استقالة «ميركل»

أظهر استطلاع للرأي نشر، الأحد، تراجعا في شعبية الائتلاف المحافظ للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2012، وسط ازدياد المعارضة لسياستها حيال اللاجئين.

> وسجل الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة “بيلد أم سونتاغ”، أيضا ارتفاع قياسيا في شعبية حزب يميني، اتخذ مواقف معادية حيال اللاجئين.

وانخفض الدعم الشعبي للاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى 34%، أي مع تسجيل تراجع بنسبة 2%، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتراجع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في ائتلاف اليمين واليسار، نقطة واحدة إلى 24%، وفقا للاستطلاع الذي شارك فيه 1638 شخصا، وأجري بين 21 و27 يناير.

وفي الوقت نفسه، سجل حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي، الذي أثار بلبلة، السبت، باقتراحه أنه يجب السماح للشرطة بإطلاق النار على المهاجرين لمنعهم من دخول ألمانيا، رقما قياسيا بـ12 %، مكتسبا 2%، مقارنة باستطلاع مماثل نشر قبل أسبوع.

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة مجلة “فوكوس” الأسبوعية، كشف أن نحو 40% من الألمان يؤيدون استقالة المستشارة الألمانية نظرا لاستيائهم من سياسة اللجوء.

وتواجه ألمانيا، التي وصلها 1،1 مليون لاجىء العام الماضي، زيادة مقلقة للهجمات على مركز استقبال اللاجئين.

وتفيد احصاءات كشفت عنها الشرطة الجنائية أن عدد أعمال العنف التي تستهدف مراكز اللاجئين زادت ست مرات في 2015، وبلغت 173 في مقابل 28 قبل سنة.