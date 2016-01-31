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النحاس: راض عن التعادل أمام الداخلية.. وظروف السفر أثرت علينا

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النحاس: راض عن التعادل أمام الداخلية.. وظروف السفر أثرت علينا النحاس: راض عن التعادل أمام الداخلية.. وظروف السفر أثرت علينا

أكد عماد النحاس مدرب أسوان أن فريقه فرط في الخروج بالنقاط الثلاث ضد الداخلية اليوم الأحد إلا أنه أشار إلى رضاه بالخروج بنتيجة إيجابية في النهاية.

طالع تقرير المباراة

وكان الداخلية قد تعادل مع ضيفه أسوان بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح عماد النحاس عقب انتهاء المباراة لقناة "نايل سبورت" قائلا :" الحمد لله على الخروج بنتيجة إيجابية كنا منهكين للغاية بسبب ظروف السفر وظهر هذا علينا في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني تمكن الفريق من استعادة النسق وتسجيل هدف".

وتابع نجم النادي الأهلي السابق "التبديلات كانت مفتاح تسجيل الأهداف، وكان يمكننا تسجيل الهدف الثاني عبر فرصة إيهاب المصري لكن لم نفعل".

واستطرد مدرب أسوان "حافزنا هو البقاء في الدوري ووصلنا للنقطة الـ18".

ويحتل أسوان حاليا المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن وادي دجلة في المركز الـ14 بينما يحتل الداخلية المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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