الزمالك يربط مصطفى فتحي بعقد جديد

جدد الزمالك تعاقده مع نجمه الشاب مصطفى فتحي، ليوقع اللاعب على عقد جديد يربطه بالنادي حتى عام 2021.

وكان العقد القديم لفتحي صاحب الـ21 عاما مع الزمالك يمتد حتى عام 2019.

واجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم الأحد بمصطفى فتحي بحضور وكيل أعماله أحمد يحيى، وانتهت الجلسة بينهما على الاتفاق على توقيع اللاعب على عقد جديد يمتد لعام 2021، مع زيادة راتبه السنوي.

وينص العقد القديم على حصول فتحي على 300 ألف جنيه في الموسم.

لكن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق طلب تمديد التعاقد مع اللاعب، وزيادة راتبه السنوي.

ويقدم اللاعب الشاب موسما جيدا مع الزمالك حتى الأن، إذ أنه سجل 4 أهداف في 13 مباراة خاضها الزمالك في الدوري، كان أخرهم هدفه الرائع بشباك المصري.

وذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن فتحي أحد أهم المواهب المصرية _كما وصفته الصحيفة_ يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، وفي إيطاليا يرغب فريقا إنتر ميلان وإيمبولي في الظفر بخدماته. ( اقرأ التقرير )

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