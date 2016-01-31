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تجديد حبس 3 مسجلين خطر سرقوا 146 ألف جنيه من سيارة محامى بوسط القاهرة

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تجديد حبس 3 مسجلين خطر سرقوا 146 ألف جنيه من سيارة محامى بوسط القاهرة تجديد حبس 3 مسجلين خطر سرقوا 146 ألف جنيه من سيارة محامى بوسط القاهرة
أمرت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، بتجديد حبس 3 مسجلين خطر سرقوا 146 ألف جنيه من سيارة المحامى حسن عبد الفتاح علام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء هشام العراقى مدير مباحث مديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من حسن علام عبد الفتاح المحامى، ومستشار قانونى بشركة شهيرة باكتشافه سرقة مبلغ 146 ألف جنيه من داخل سيارته عقب تركها بشارع رمسيس قادما من أحد البنوك لصرف المبلغ المسروق.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحريات بقيادة العميد محسن الحلفاوى مفتش فرقة الغرب، وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "مصطفى.ع" و"محمود ع" و"وائل. س" وجميعهم مسجلون خطر.

وكشفت التحريات بإشراف العميد عصام عزب، أن المتهمين تتبعوا المبلغ عقب سحبه المبلغ المسروق من البنك إلى أن توقف فى شارع رمسيس وقاموا بكسر زجاج السيارة وتمكنوا من سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان لؤى عبد الحميد ومحمد البكرى، من ضبط المتهمين وبحوزتهم 77 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية وشاشة تليفزيون، وتحرر المحضر اللازم، وأرسل بالمتهمين للنيابة للتحقيق.

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