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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة
أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 84 اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 3478 ع أ ب (نقل) قيادة محمد أحمد السيد خليل، سائق ومقيم بوريك الحجر طنطا غربية، السيارة رقم 70958 أجرة منوفية قيادة أحمد جمال حسين، سائق ومقيم الباجور منوفية.

وأثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث ونظرًا لكثافة الشابورة المائية، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لاصطدامها بمؤخرة السيارة الأولى التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية و3 من مستقليها بكسور وجروح وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر رقم 829/2016 جنح المركز.

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