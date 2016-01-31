محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى الشهيد "السولية"

زار المحاسب حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، اليوم، منزل النقيب محمد عادل شهيد السولية، والذى لقى مصرعه فى تفجير مدرعته بالعريش، بشمال سيناء، وتم دفنه بجنازة عسكرية أول أمس الجمعة، لتقديم واجب العزاء لأسرته.

وقرر "إمام" إطلاق اسم الشهيد محمد عادل السولية، على مدرسه منية سمنود الثانوية المشتركة، ورصف شارع مسجد عاشور المؤدى إلى منزل الشهيد، بحضور المهندس محمد محمود رئيس مركز ومدينه أجا.

رافق المحافظ فى تقديمه واجب العزاء، المستشار منصور صقر رئيس محاكم المحلة الكبرى الابتدائية، ورئيس دائرة الإرهاب بمحكمة المنصورة السابق، والعميد أحمد طلعت المستشار العسكرى للمحافظة.