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بالصور..قيادات الداخلية ونجوم الفن فى حفل زفاف نجل حكمدار البحيرة

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بالصور..قيادات الداخلية ونجوم الفن فى حفل زفاف نجل حكمدار البحيرة بالصور..قيادات الداخلية ونجوم الفن فى حفل زفاف نجل حكمدار البحيرة
احتفل اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، بحفل زفاف نجله المهندس مينا على مارينا كريمة رجل الأعمال محسن بنيامين وذلك بدار المدفعية بالقاهرة، بمشاركة قيادات وزارة الداخلية ونجوم الفن وكان على رأس الحضور الفنان طارق لطفى وأحيى الحفل الفنان عصام كاريكا والراقصة دينا.

وحضر الحفل عدد كبير من المستشارين رؤساء المحاكم ومحامى العموم، كما شارك عدد كبير من ضباط الشرطة والقوات المسلحة والعديد من رجال الأعمال أصدقاء والد العروسة، والزميل جمال أبو الفضل مدير مكتب جريدة اليوم السابع بالبحيرة.

وهنأ المدعوون العروسين وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهما فى ظل أجواء من البهجة والسرور.

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