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الاشتباه فى جسم غريب بمدينة المنصورة.. والحماية المدنية: "لعبة أطفال"

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الاشتباه فى جسم غريب بمدينة المنصورة.. والحماية المدنية: "لعبة أطفال" الاشتباه فى جسم غريب بمدينة المنصورة.. والحماية المدنية: "لعبة أطفال"
سادت حالة من الرعب لدى أهالى شارع سامية الجمل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بعد الاشتباة فى جسم غريب بجوار أحد العمارات السكنيه بالمنطقة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سعيد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ بالاشتباه فى جسم غريب بشارع سامية الجمل بالمنصورة، وانتقلت قوة من خبراء المفرقعات، إلى مكان البلاغ وتبين أنه بلاغا سلبيا.

وقال اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، إن الجسم الغريب المبلغ عنه، هو سيارة لعبة أطفال، بجوار إحدى العمارات السكنية، وتم تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أى مفرقعات.


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