مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين البنوك بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يرافقه اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية، خدمات تأمين البنوك بمدينة طنطا لمتابعة مدى استعدادات القوات لمواجهة أى ظروف طارئة.

وقام مدير الأمن بتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة، وتحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

كما وجه الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات، لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كل الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.