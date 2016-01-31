مدير إسعاف شمال الصعيد: مرفق بنى سويف دفع بـ17 سيارة لنقل ضحايا حادث الصحراوى

أكد الدكتور أبو الخير زكى، مدير قطاع إسعاف شمال الصعيد، أن مرفق إسعاف بنى سويف يرفع حالة الطوارئ طوال أيام الأسبوع،مشيرا إلى أنه تعامل بسرعة وكفاءة مع حادث الطريق الصحراوى الذى وقع اليوم.

ووقع حادث تصادم أكثر من 25 سيارة متنوعة، ما بين أجرة ونقل وملاكى، من الخلف على مسافة 500 مترا من بوابة الكريمات على طريق الجيش الصحراوى الشرقى، بسبب الشبورة المائية، نتج عنه مصرع 17 شخصا وإصابة 22 آخرين، وقامت 17سيارة إسعاف بنقل 3 جثث و22 مصابا إلى مستشفى جامعة بنى سويف، و8 جثث لمركزى أطفيح بالجيزة، بالإضافة إلى 6 جثث لمستشفى بنى سويف العام.

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